Проявит ли бизнес интерес? В Прикамье предлагают льготную аренду памятников

Пермь, , 09:00 — REGNUM В Пермском крае региональная власть инициировала поправки в местный закон, согласно которым объекты культурного наследия можно брать в аренду на льготных условиях — всего за 1 рубль. Депутат Александр Григоренко (ЛДПР) отметил, что к проекту есть много замечаний от КСП, ГПУ, прокуратуры. Несмотря на это парламент единогласно проголосовал за нововведение и проект прошёл первое чтение, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

В законодательстве появится новая статья, которая установит возможность передачи в аренду неиспользуемых и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия на льготных условиях. Льготы могут быть предоставляться на срок до 49 лет. Установление льготной аренды позволит не только сохранить памятники, но и повысить интерес к таким объектам у бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.

Стоит отметить, на ранее, 22 января, глава комитета по социальной политике краевого парламента подчеркнул, что сегодня стоит задача по созданию правовой основы для восстановления краевых памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В ходе встреч и обсуждений сформулирован первый этап: заинтересовать бизнес и потенциальных инвесторов в сохранении объектов культурного наследия и предоставить льготы, прописав это в законе.

Планируется, что арендатор объектов культурного наследия будет определяться с помощью открытого аукциона. Минимальная начальная стоимость аренды составит 1 рубль в год.

По данным на конец 2018 года, на территории Прикамья находились 954 объекта культурного наследия регионального значения. На сегодняшний день насчитывается 23 неиспользуемых памятника, находящихся в краевой собственности.

Программа — восстановление памятников архитектуры за минимальную аренду — действует во многих областях России. При едином федеральном подходе регионам дается право самим формулировать условия. Но при индивидуальном подходе не во всех регионах проект успешно реализуется. Например, в Твери закон приняли в 2015 году, а в 2017 году информресурсы сообщали, что интереса к льготной аренде нет. В Оренбурге также реализация проекта проходит что называется со скрипом. К делу приобщились активные оренбуржцы-общественники, которые ратуют за восстановление исторических зданий. А вот в Казани за год с молотка на льготных условиях ушли 53 объекта из 87 выставленных. Предприниматели открыли хостелы, парикмахерские, салоны красоты.

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