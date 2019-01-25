Меркель в Японии встретится с императором и пообедает с Абэ

Токио, , 08:54 — REGNUM Официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Японию состоится в начале февраля. Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел.

В ведомстве отметили, что визит состоится с 4 по 5 февраля. Во время пребывания немецкого лидера в Токио будет организована встреча Меркель с императором Акихито, а также торжественный обед с главой японского правительства Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в ходе встречи в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Японии Таро Коно обсудили свободную торговлю на фоне торговых войн, которые ведет президент США Дональд Трамп. Стороны пришли к выводу, что США расшатывают существующие порядки международной торговли.

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