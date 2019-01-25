National Interest: Решения Трампа все чаще бьют по репутации США

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM На фоне непродуманных решений администрации президента США Дональда Трампа становится все более очевидным, что во внешней политике страны царят настоящие хаос и неразбериха. Отчетливее всего это видно на примере недавнего решения главы Белого дома вывести войска из Сирии, пишет бывший сотрудник Государственного департамента США Джеффри А. Стейси в статье для американского издания The National Interest.

Так, решение вывести войска из Сирии было принято Трампом без каких-либо консультаций с американскими военными и дипломатами, из-за чего Вашингтон не смог сформировать четко параметры своего курса. В результате глава Государственного департамента США Майк Помпео и советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон были вынуждены признать, что вывод начался, но стали настаивать на том, что он не будет закончен до тех пор, пока в Сирии не будут искоренены боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из страны не будет выдавлен Иран, а также пока не будет обеспечена безопасность курдов.

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Более того, Болтон и Помпео, а также специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри были вынуждены совершить серию визитов по странам Ближнего Востока в попытке минимизировать ущерб от поспешного решения Трампа, а также собственных вопиюще противоречивых заявлений. В результате они усугубили путаницу не только среди американских военных чинов США, но и среди союзников и противников США по всему Ближнему Востоку.

В частности, в Анкаре заявление Болтона по курдскому вопросу было воспринято настолько негативно, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с ним в Стамбуле. Курды же, почувствовав, что Вашингтон их в очередной раз предал, стали обращаться к России. Иран, обрадованный решению Трампа, начал развертывать дополнительные базы на территории Сирии, которые были незамедлительно уничтожены Израилем. На этом фоне многие высказывают опасения, что это может привести к новой эскалации насилия и включению в противостояние новых стран.

Внешнеполитические просчеты нынешней администрации решением Трампа о выводе войск из Сирии не ограничиваются. Провал сопровождал американскую дипломатию и в вопросе блока НАТО, выход США из которого станет настоящим подарком России, во взаимоотношениях с арабским миром и других вопросах. Трампа вообще нельзя назвать глубоким знатоком внешней политики, способным заключать прорывные сделки. Напротив, в области внешней политики его решения оказываются серией уступок — и прежде всего противникам США.

Так, Трамп пошел на предполагаемый вывод войск из Сирии, не добившись каких-либо уступок со стороны России, Ирана или официального Дамаска, он планирует значительно сократить численность американских войск в Афганистане, но никаких договоренностей с действующими там радикалами достигнуто также не было. Более того, он принял решение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, не получив ничего взамен от Израиля или Палестины в вопросе мирного урегулирования, а также увеличил оборонный бюджет страны, но не сумел добиться того, чтобы союзники США сделали то же самое. Иными словами, раз за разом нынешняя администрация наносит удар по репутации страны в регионе и по всему миру.

Напомним, ранее, 23 января, стало известно, что палата представителей США поддержала законопроект, запрещающий главе Белого дома Дональду Трампу использовать бюджетные средства для финансирования выхода страны из НАТО.

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