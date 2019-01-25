Экс-министр предпринимательства Якутии озадачен обвинениями в свой адрес

Якутск, , 08:54 — REGNUM Возглавлявший министерство инвестиционного развития Якутии в 2017—2018 годы Антон Сафронов удивлён тем, что его пытаются обвинить в халатности. Он заверил, что проверки расходования средств в ведомстве проводились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экс-главу минпреда Якутии обвиняют в халатности, а он уже за границей

«В период моей работы проводилась очень тщательная проверка Счётной палаты, Управления федеральной службы безопасности, правительства Якутии, следкома. Проверки занимали 30% моей работы в Якутии, — сказал Антон Сафронов ИА SakhaDay. — У нас был длительный аудит, проведённый минфином. Они фактически жили в нашем офисе. Все документы и расходы изучались под лупой. Я всегда был открыт и предоставлял всю информацию».

Экс-министр также подчеркнул, что за время его руководства ведомством на туризм был выделен не 1 млрд рублей, а всего 9 млн. Он намекнул, что об этих деньгах стоило бы спрашивать у Екатерины Кормилицыной, которая руководила ведомством до него.

«Что касается «Северной мозаики», на которую было выделено 350 млн с 2012 года, то, когда я пришёл, было уже окончание строительства, и проект уже находился на завершающей стадии. Тем не менее, когда речь шла о «Северной мозаике», я не обвинял Екатерину Кормилицыну, так как она уже не являлась министром и ответственным лицом. Считал, что должен отвечать за то, что происходит в ведомстве, не перекладывая вины на другого. Поэтому я немножко удивлён отношению ко мне Ирины Сергеевны. Это ведь не в первый раз. Это было и во время моей работы в министерстве, и когда она вступила в должность. Я даже рассматривал Ирину Высоких на место своего заместителя. Я очень хотел её взять в команду, но отдел кадров категорически был против Высоких», — также рассказал Антон Сафронов.

При этом он признал, что выезды для контроля финансируемых объектов не осуществлялись в необходимом объёме, так как в начале 2018 года председатель правительства срезал бюджет министерства, были приняты меры экономии по сокращению выездов в районы.

«Ввиду секвестра бюджета мы должны были принимать меры… Тем не менее я пытался, ездил, проверял», — заверил экс-министр.

Что касается отчётности, которая, как выявила прокурорская проверка, не велась так, как должно, то это Антон Сафронов назвал болезнью всей госсистемы.

«Во всей государственной сфере нарушается отчетность, пропускаются сроки. Такова система. Я сам с удивлением заметил эту особенность. Приходилось работать в заданных обстоятельствах», — пояснил бывший министр.

На вопрос о том, чем вызвана обвинительная риторика в его адрес со стороны Ирины Высоких, Антон Сафронов ответить затруднился: «Честно говоря, я озадачен. Полагаю, что узнаю, в чем дело, потому что мне тоже очень интересно».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких рассказала журналистам о том, что прокуратура республики выявила нарушения в работе уже расформированного республиканского министерства инвестиционного развития и предпринимательства. Выяснилось, что ведомство не контролировало должным образом использование выдаваемых госсубсидий и нарушало бюджетное законодательство, что квалифицировано надзорным ведомством как халатность.

Ирина Высоких пояснила, что основные нарушения были допущены в 2017—2018 годах, и в связи с этим вопросы есть к руководившему тогда ведомством Антону Сафронову.

«Мы по статье 293 УК РФ сейчас собираем документы, чтобы заявить в правоохранительные органы по статье «Халатность», потому что халатность была проявлена. Может, он давал поручения. И они не исполнялись, но сотрудники говорят, что всё было наоборот — они хотели выезжать, а их не отправляли в эти командировки. Его нахождение за границей будет препятствовать этому», — пояснила глава минпреда Якутии.