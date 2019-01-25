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Глава оппозиции Венесуэлы намекнул на возможную амнистию Мадуро

Политика

Ранее в стране был принят закон, позволяющий амнистировать военных и чиновников

Глава оппозиции Венесуэлы намекнул на возможную амнистию Мадуро
The Photographer
Протесты в Венесуэле

Каракас, 25 января 2019, 08:37 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его ближайшие соратники могут рассчитывать на амнистию в том случае, если они будут готовы «встать на сторону конституции» и внести свой вклад в восстановление «демократии и порядка» в стране. Об этом в эфире телеканала Univision заявил самопровозглашенный «временный президент» республики Хуан Гуаидо.

«Подобные вещи происходили раньше в переходные периоды: это произошло в Чили, это произошло в Венесуэле в 1958 году», — подчеркнул Гуаидо.

По его мнению, Мадуро со своими союзниками могут воспользоваться ранее принятым законом, позволяющим амнистировать военных и чиновников, готовых «внести вклад в восстановление демократического порядка в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро заявил, что развитие политического кризиса в Венесуэле было спровоцировано грубым внешним вмешательством.

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Политический кризис в Венесуэле
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