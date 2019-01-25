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Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Политика

Президент Венесуэлы оценил предложение Мексики и Уругвая организовать переговоры между сторонами политической конфронтации

Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 25 января 2019, 08:33 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к диалогу и переговорам с политическими лагерями страны при помощи зарубежных посредников, сообщает агентство AVN.

Мадуро поприветствовал инициативу правительств Мексики и Уругвая, предложивших свою помощь в организации диалога между сторонами политической конфронтации в стране.

«Я видел, что два латиноамериканских правительства предприняли инициативу, которая, как мне кажется, должна стать решением. (…) Правительства Мексики и Уругвая предложили создать международную инициативу для продвижения диалога между сторонами в Венесуэле в поисках переговоров, национального мирного соглашения», — сказал президент 24 января из штаб-квартиры Верховного суда в Каракасе.

«Я готов к диалогу, к переговорам, к соглашению», — подчеркнул Мадуро.

Николас Мадуро выразил благодарность государствам, выразившим поддержку суверенитета Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, после попытки государственного переворота в Венесуэле 23 января Мексика и Уругвай опубликовали совместное заявление с призывом не допустить эскалации насилия в стране.

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Политический кризис в Венесуэле
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