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19 иностранных беспилотников вели разведку у границ РФ за неделю

Политика

Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было

Москва, 25 января 2019, 08:27 — REGNUM  За прошедшую неделю вдоль границ Российской Федерации были замечены 19 летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность. Об этом сообщает газета российских вооружённых сил «Красная звезда».

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Также уточняется, что за это время истребители из состава дежурных сил российской противовоздушной обороны дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

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Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю 2018 года российские истребители из состава сил ПВО три раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границы страны. Разведку у российских границ вели 14 иностранных летательных аппаратов.

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Военно-воздушные силы
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