В Киеве рассказали, почему Москва подпишет договор по транзиту газа

Киев, , 08:21 — REGNUM Обязательства России перед европейскими потребителями газа вынудят Москву пойти на подписание нового договора на транзит «голубого топлива» с Киевом. Об этом заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире канала UMN.

По ее словам, одним из факторов, которые будут влиять на решение России о подписании нового контракта, является график строительства газопровода «Северный поток — 2», который, по мнению Бойко, не будет достроен до января 2020 года, то есть до того времени, как окончится действующий «транзитный» договор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Киев на переговорах с Москвой по транзиту газа преследует цель сохранить источник дохода и предмет для новых исков против России.

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