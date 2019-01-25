Израиль возмущён обсуждаемым в Ирландии «антисемитским» законопроектом

Иерусалим, , 08:11 — REGNUM Министерство внутренних дел Израиля намерено выразить послу Ирландии возмущение относительно законопроекта, обсуждаемого в Дублине, о запрете продажи товаров, произведённых в еврейских поселениях на территории Палестины. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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«Израиль возмущён законопроектом, отдающим лицемерием и антисемитизмом», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху в Twitter.

https://twitter.com/IsraeliPM/status/1088565398855995392

Как следует из сообщения, сегодня, 25 января, посол Ирландии будет вызван в МИД «для внушения».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года сенат Ирландии поддержал законопроект, запрещающий продажу товаров, произведённых в еврейских поселениях на территории Палестины. В случае принятия закона, Ирландия станет первой страной Евросоюза, в которой запрещены товары из еврейских поселений в Палестине. При этом по правилам ЕС все товары, произведённые на «оккупированных территориях», должны маркироваться специальным образом.

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Законопроект, написанный ещё 20−25 лет назад, принятие которого всё это время законодательный орган страны откладывал, на сегодня приблизился к тому, чтобы стать законом. Накануне, 24 января, эта инициатива прошла так называемый второй этап и было одобрена в парламенте Ирландии 78 голосами против 45, сообщает Bloomberg.

Против законопроекта, который был внесён в парламент при поддержке оппозиционных партий и независимых депутатов, выступает ирландское правительство меньшинства.

Как отмечают эксперты, в первую очередь этот документ ударит по Израилю, оккупировавшему территории на Западном берегу реки Иордан.

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