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НПО призвали Францию прекратить экспорт оружия в Египет

Политика

Президент Франции отправится в Египет 27 января 2019 года

Париж, 25 января 2019, 08:13 — REGNUM  Несколько неправительственных организаций (НПО), в том числе Международная амнистия, призвали Францию прекратить экспорт оружия в Египет, обвинив президента страны Эммануэля Макрона в поддержке «репрессивной политики» главы Египта Абдель Фаттах ас-Сисси, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что президент Франции отправится в Египет 27 января 2019 года. Цель визита — укрепить экономические отношения с этим «стратегическим» союзником в борьбе с терроризмом. Ожидается подписание ряда контрактов, особенно на поставку двенадцати истребителей Rafale четвертого поколения.

«Мы вновь призываем Францию прекратить экспортировать оружие в Египет», — заявил на пресс-конференции член международной федерации по правам человека Антуан Мадлен.

В отчете, опубликованном в октябре 2018 года, Международная амнистия назвала поставки Францией военной техники в Египет нарушением международного права.

Сообщается, что французское военное оружие, в том числе бронетехника, использовалась в нескольких внутренних вооруженных операциях с 2012 по 2015 год.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон совершит первый официальный визит в Египет после его избрания в мае 2017 года. Глава государства пробудет в стране с 27 по 29 января 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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