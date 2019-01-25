В Колумбии вновь разрешена торговля крокодиловой кожей

Богота, , 08:05 — REGNUM В Колумбии после 15-летнего запрета вновь разрешается торговля кожей острорылого крокодила, передает канал TeleSur.

24 января колумбийское министерство окружающей среды и устойчивого развития сообщило, что острорылый крокодил (Crocodylus acutus) больше не находится под угрозой исчезновения. С 2002 года популяция этого вида в заливе Киспата увеличилась на 250%.

В связи с этим министерство снимает частичный запрет на продажу крокодиловой кожи и яиц, действовавший последние 15 лет. Эта сфера будет контролироваться во избежание возникновения новой угрозы для популяции крокодилов.

Острорылый крокодил обитает на северном побережье Южной Америки, в Центральной Америке, а также встречается в штате Флорида в США. Размеры взрослых особей этого вида достигают 4 м.