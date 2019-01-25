Вашингтон отзывает часть дипломатов из Венесуэлы

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Соединённые Штаты отзывают часть своего дипломатического персонала из посольства в Каракасе. Соответствующее распоряжение выпустил госдепартамент США.

Читайте также: Мадуро дал дипломатам США три дня, чтобы покинуть Венесуэлу

Госдеп: Мадуро не вправе выдворять американских дипломатов

В документе отмечается, что такая мера касается «нештатных государственных служащих». При этом, по каким причинам Вашингтон предпринял такие меры, не сообщается.

Также в госдепартаменте США призвали граждан страны, проживающих или путешествующих в настоящее время по этой латиноамериканской стране, «серьёзно подумать об отъезде из Венесуэлы».

«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», — пояснили в госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами. Американским дипломатам было дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Такое заявление было сделано в ответ на действия США, которые признали главой государства самопровозглашённого президента страны, оппозиционера Хуана Гуайдо. Позднее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы и соратник Мадуро Дьосдадо Кабельо заявил, что американские дипломаты лишаются всех преимуществ в южноамериканской стране.

Ранее по теме: Власти Венесуэлы лишили дипломатов США всех привилегий

При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Мадуро не обладает законными полномочиями для разрыва дипотношений с Вашингтоном, поэтому Вашингтон не собирается отзывать своих дипломатов из Каракаса.