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В Совете Европы подсчитали сумму долга России

Политика

Россия должна выплатить Совету Европы около €60 млн, подтвердил пресс-секретарь генсека СЕ Даниель Хольтген

В Совете Европы подсчитали сумму долга России
Цитата из к/ф «Изгой» реж Роберт Земекис. 2000. США
Изгой

Москва, 25 января 2019, 07:38 — REGNUM  Задолженность России перед Советом Европы составляет порядка €60 млн, это РИА Новости подтвердил пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниель Хольтген.

Ранее министр иностранных дел Финляндии (страна-председатель до мая в комитете министров СЕ) Тимо Сойни заявил, что Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению Москвы к работе в СЕ, а также по выплате долга РФ в размере €60 млн.

«Это примерно эта цифра», — отметил Хольтген, отвечая на уточняющий вопрос о сумме долга.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия может покинуть Совет Европы. Такой путь Москва рассматривает в качестве одного из возможных вариантов дальнейшего развития отношений с СЕ.

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