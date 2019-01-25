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Главарь «Азова»* собрался «возвращать» Кавказ и Кубань

Политика

*«Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Главарь «Азова»* собрался «возвращать» Кавказ и Кубань
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский националист

Киев, 25 января 2019, 07:31 — REGNUM  Если Украина будет постоянно откладывать вопрос возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса, то через 50 лет в указанных регионах будет «некого возвращать», заявил основатель неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нардеп Украины Андрей Билецкий.

По мнению радикала, за указанный период времени все население Крыма и Донбасса будет «тотально русифицировано».

«Нельзя играться с такими вещами, как на 50 лет оттягивать вопрос Крыма и Донбасса. Через такое время не будет кого возвращать», — подчеркнул Билецкий.

Также депутат Рады добавил, что Украине придется возвращать силой не только Крым и Донбасс, но и «исконно украинские» Кубань и даже Кавказ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после антиконституционного госпереворота на Украине пришедшие к власти бандеровцы и неонацисты неоднократно высказывались по поводу территориальных претензий к России. Некоторые из них говорили об «исторических правах» Украины на Кубань, Белгородскую, Ростовскую и Курскую области, а также Дальний Восток.

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