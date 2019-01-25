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Макрон объявил об отмене жилищного налога во Франции

Политика

Жилищный налог будет полностью отменен в течение трех лет

Париж, 25 января 2019, 07:39 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отмене жилищного налога, сообщает Le Figaro.

«Никто не заплатит», — заявил глава Франции, а затем добавил: «Налог будет отменен».

Макрон заверил, что жилищный налог будет полностью отменен в течение трех лет. По его словам, это «довольно несправедливый налог», поскольку он привязан не к доходу, а к размеру жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр местного самоуправления Себастьян Лекорну заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен проводить одну-две встречи с выборными должностными лицами в рамках общенациональных дебатов по выходу из кризиса, которые закончатся 15 марта 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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