Йеменских хуситов обвинили в блокировании гуманитарных грузов

Сана, , 07:25 — REGNUM Представители арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, обвинили йеменских хуситов в блокировании гуманитарных грузов в порту Ходейды, сообщает 25 января Al Arabia.

По данным представителей коалиции, повстанцы якобы блокируют корабли, пытающиеся доставить топливо и продовольствие в стратегически важный порт, на протяжении 34 дней.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается пятый год, в 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к затягиванию войны. Государство в настоящий момент фактически находится в состоянии гуманитарного кризиса.

Тупик, к которому привели боевые действия, вынудил стороны конфликта сесть за стол переговоров, несмотря на то, что договоренности зачастую нарушаются, тем не менее некоторый прогресс все-таки имеет место. В частности, стороны договорились провести обмен военнопленными.

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