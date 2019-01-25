Пятница, 25 Января 2019 года
07:33:48 МСК

Йеменских хуситов обвинили в блокировании гуманитарных грузов

Политика

Что думают об этом повстанцы, издание не сообщает

Сана, 25 января 2019, 07:25 — REGNUM  Представители арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, обвинили йеменских хуситов в блокировании гуманитарных грузов в порту Ходейды, сообщает 25 января Al Arabia.

По данным представителей коалиции, повстанцы якобы блокируют корабли, пытающиеся доставить топливо и продовольствие в стратегически важный порт, на протяжении 34 дней.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается пятый год, в 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к затягиванию войны. Государство в настоящий момент фактически находится в состоянии гуманитарного кризиса.

Тупик, к которому привели боевые действия, вынудил стороны конфликта сесть за стол переговоров, несмотря на то, что договоренности зачастую нарушаются, тем не менее некоторый прогресс все-таки имеет место. В частности, стороны договорились провести обмен военнопленными.

Читайте ранее в этом сюжете: Эр-Рияд обвинил хуситов в нарушении Стокгольмских соглашений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить