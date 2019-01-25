Германия и ЕС озвучили свою позицию по происходящему в Венесуэле

Берлин, , 07:20 — REGNUM Германия и ее партнеры по Европейскому союзу (ЕС) поддерживают оппозиционный парламент Венесуэлы, глава которого Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter.

«В отношении Венесуэлы мы не нейтральны: мы стоим на стороне избранной народом Национальной Ассамблеи. [Николас] Мадуро не является демократически легитимным президентом. Совместно с нашими партнерами по ЕС мы призываем к мирному политическому процессу и к досрочным демократическим выборам», — написал Маас вечером 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, на улицах происходят столкновения представителей конфликтующих сторон. Самопровозглашенного президента Гуайдо признали США и латиноамериканские страны из «группы Лимы». Мексика и Уругвай выбрали нейтралитет и призыв к мирному урегулированию конфликта. Действующее правительство президента Николаса Мадуро поддерживают Россия, Турция, Китай, Куба, Боливия.

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