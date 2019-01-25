«Надо брать с собой Валуева»: соцсети об инциденте со Скабеевой в ПАСЕ

Москва, , 07:16 — REGNUM Пользователи социальных сетей поддержали российскую журналистку Ольгу Скабееву, которую толкнул и оскорбил участвовавший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза.

Инцидент произошел во время пресс-подхода вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Российская журналистка пыталась задать вопрос об удерживаемых на Украине гражданах России.

В один из моментов её оттолкнул украинский журналист, а затем оттолкнул её и Береза, после чего последний допустил ряд оскорблений в адрес Скабеевой и призвал Россию «отдать Крым».

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На своей странице в Instagram российская журналистка назвала Березу сумасшедшим, а пользователи сети поддержали её в комментариях.

«Надо брать с собой Валуева (бывший боксер Николай Валуев) на такие мероприятия», — пишут пользователи.

Кто-то посоветовал журналистке «срочно изучить пару-тройку приемов боевого самбо». Пользователи также отметили, что если людям нечего скрывать и нечего бояться, и есть ответы на все вопросы, то они себя так вести не будут.

Отметим, что Ольгу Скабееву также поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что если бы такое произошло в Чечне с украинской журналисткой, то во всем мире был бы широкий общественный резонанс.

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