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Активистка сняла свою кандидатуру с выборов президента в Нигерии

Политика

Президентские выборы состоятся в следующем месяце

Абуджа, 25 января 2019, 07:18 — REGNUM  Активистка организации «Bring back our girls» и бывший министр Нигерии Оби Эзеквесили сняла свою кандидатуру с президентских выборов, которые состоятся 16 февраля. Об этом сообщает CNN Africa.

Эзеквесили подтвердила снятие своей кандидатуры на личном сайте 24 января. Ее основная цель — создание оппозиционной коалиции, способной победить правящую партию Всеобщий прогрессивный конгресс (APC) и главную оппозиционную народно-демократическую партию (PDP).

«Коалиция, которая сможет стать жизнеспособной альтернативой, сейчас необходима больше, чем когда-либо», — заявила Эзеквесили.

Организация активистки «Bring back our girls» занимается вопросом возвращения девочек из Нигерии, украденных в 2014 году террористической группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эзеквесили была номинирована на нобелевскую премию мира.

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