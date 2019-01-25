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Турецкий авиаперевозчик Pegasus ввел прямой авиамаршрут до Эрбиля

Политика

Первый полет будет совершен 14 февраля

Эрбиль, Ирак, 25 января 2019, 07:15 — REGNUM  Турецкий авиаперевозчик Pegasus объявил о решении начать прямые перелеты из города Газиантеп в столицу Иракского Курдистана — Эрбиль, сообщает 25 января Kurdistan.ru.

Первый полет будет совершен 14 февраля, стоимость услуги будет составлять порядка $100, а перелеты планируется совершать два раза в неделю.

Напомним, международный аэропорт Эрбиля имеет прямое соединение с 29 точками по всему земному шару. Здесь работают 15 авиакомпаний. В настоящее время рассматривается возможность создания прямого рейса в Эрбиль из Лондона.

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Авиаперевозки
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