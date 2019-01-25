Минобороны рассекретило документы о подлодках на Ладоге в годы блокады

Москва, , 06:28 — REGNUM Министерство обороны России накануне 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сняло гриф секретности с уникальных архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Среди них — отчеты о боевых операциях на Ладожском озере советских подводных лодок, обеспечивавших функционирование Дороги жизни.

Как сообщили 25 января в пресс-службе Минобороны, подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны опубликована на официальном сайте военного ведомства.

В частности, опубликовано постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней автомобильной дороги через Ладогу, получившей позже название «Дорога жизни». В этом документе определялся порядок организации перевозок людей и ресурсов по поверхности озера, приведены схемы трасс водных коммуникаций и ледовых дорог.

В числе рассекреченных документов — постановление Военного совета от 6 декабря 1941 года, содержащее данные об эвакуации, количестве и видах продовольствия на пунктах питания и снабжения по всей длине Дороги жизни. Также представлено публике постановление от 1 мая 1942 года о строительстве подводного 35-километрового трубопровода для доставки топлива в осажденный Ленинград.

Наконец, обнародованы неизвестные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере.

«В 1942 году в воды Ладожского озера были переброшены железнодорожным транспортом с соблюдением беспрецедентных мер маскировки советские малые подводные лодки М-77 и М-79, выполнявшие разведывательные миссии, наблюдавшие за подходами к базам, коммуникациям, побережьям, островам противника и другие боевые операции», — отметили в пресс-службе Минобороны России.

Рассекречены отчеты о боевой деятельности экипажей подлодок, выполненных задачах с описанием событий и схемами передвижения.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В день 75-й годовщины полного освобождения от блокады в Санкт-Петербурге состоится военный парад на Дворцовой площади.

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Петербургский историк Никита Ломагин в интервью ИА REGNUM рассказал, что документы блокадного периода, связанные с деятельностью наркомата обороны, службы тыла Ленинградского фронта, до сих пор имеют ограниченный доступ. Это дает почву для разного рода фальсификаций истории блокады.

«Избежать политических спекуляций на этой теме можно только одним способом — публиковать максимально большой комплекс источников с соответствующими комментариями. Публиковать без купюр основные документы, касающиеся снабжения блокадного Ленинграда, всех решений, связанных с логистикой — воздушным мостом, навигацией по Ладоге, Дорогой жизни, другими мерами по спасению города», — подчеркнул историк.

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