Кедми: США переигрывают Россию, выбивая из-под нее венесуэльскую опору

Москва, , 05:23 — REGNUM Венесуэла находится в опасности, но для того, чтобы ее отстоять от американцев, у России должна иметься сила духа, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире кто-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Кому есть дело до Венесуэлы и ее народа? Американцам, европейцам? Плевать они хотели на них! Их интересует власть над страной, которая владеет самыми большими запасами нефти в мире. Их интересует выбить точку опоры России, которую она пытается там построить!», — заявил Кедми.

По его словам, американцы не впервые пытаются устроить госпереворот в Венесуэле. Попытки начинались еще во времена прихода к власти предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

«Идет шахматная игра в Латинской Америке, американцы играют ее лучше. У них лучше карты, они удобней. Сможет Россия что-то противопоставить? Не знаю… Это огромная мировая шахматная доска. Для того, чтобы играть, нужно иметь силу духа», — закончил мысль эксперт, отметив, что нынешняя Россия — не Советский Союз, отстоявший в свое время Кубу.

Напомним, что прозападная оппозиция Венесуэлы, поддержанная США и рядом их союзников, провоцирует беспорядки с целью совершения государственного переворота в стране, стремясь свергнуть легитимного главу государства Николаса Мадуро. Президент России Владимир Путин выразил своему венесуэльскому коллеге поддержку, осудив действия оппозиции под руководством самозванного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо.

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