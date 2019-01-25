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Экс-главе Хабаровского края Шпорту нашли место в «промышленной» коллегии

Политика

Распоряжение подписал Дмитрий Медведев

Экс-главе Хабаровского края Шпорту нашли место в «промышленной» коллегии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Вячеслав Шпорт

Хабаровск, 25 января 2019, 05:34 — REGNUM  Премьер Дмитрий Медведев назначил экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Коллегия Военно-промышленной комиссии занимается координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам оборонно-промышленного характера, координирует вопросы развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Шпорт руководил Хабаровским краем на протяжении 9 лет — с 2009 по 2018 годы. В сентябре 2018 года он проиграл выборы выдвиженцу ЛДПР, депутату ГД РФ Сергею Фургалу. Выборы проходили в два тура, Шпорт набрал всего 27,97% голосов против почти 70% у Фургала.

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