Помпео: И при демократии бывают «запутанные ситуации»

Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Временная приостановка работы американского правительства и ряда федеральных учреждений является свидетельством «запутанной ситуации» при принятии бюджета на новый финансовый год, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, госдеп США готов действовать по ситуации, как это будет необходимо. Помпео заявил, что в госдепе работают патриоты Соединенных Штатов, «понимающие, что при демократии могут возникать запутанные ситуации».

Он также противопоставил США таким странам как Россия и Иран, где «правительства никогда не прекращают свою работу». Помпео подтвердил готовность госдепа делать все возможное для преодоления «шатдауна».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января сенат США отклонил два законопроекта от представителей обеих партий Соединенных Штатов, направленных на прекращение временной приостановки правительства. Оба законопроекта не смогли найти в сенате необходимое количество голосов для их принятия.

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