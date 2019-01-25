Нового главу сахалинского ОНФ назначили со скандалом

Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM В настоящий скандал регионального масштаба превратилось назначение нового главы сахалинского исполкома Общероссийского народного фронта. Алексей Малашич был «настоятельно рекомендован» Москвой, но местные «фронтовики» были, мягко говоря, шокированы таким назначением. Малашич известен как экс-глава скандального фонда бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина «Сахалин XXI век», в который собирали деньги с предпринимателей. Есть в досье Малашича и другие нелицеприятные факты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального ИА Сахалин. Инфо, Малашич также известен в островном регионе в связи с весьма некрасивой и еще более незаконной историй. Являясь председателем Сахалинской региональной организации владельцев маломерных судов, он построил в водоохранной зоне Вавайских озёр лодочную станцию и загородные дома для местной элиты. Всего — 14 дорогостоящих строений. Помимо лодочной станции и особняков, территория была обнесена высоким забором. Простым людям доступ к озёрам, являющимся местом массового отдыха, был полностью перекрыт.

Ситуация была настолько возмутительной, что вмешалась прокуратура, которая сочла все возведенные строения незаконными — доступ к моментально ставшему «элитным» месту отдыха был только у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Прокурор обратился в суд. Суд постановил строения немедленно снести, а также вернуть жителям право и возможность отдыхать на озёрах.

Однако организация, которую возглавлял Малашич, дважды подавала апелляции, которые суд, конечно, отклонил.

Фонд «Сахалин XXI век» был создан по инициативе Александра Хорошавина. Официально заявлялось, что Фонд помогает детям, властям в реализации социальных проектов. Однако в рамках уголовного дела экс-губернатора следствие настаивало, что этот Фонд являлся не чем иным, как «прачечной», в которой отмывались полученные взятки. Малашич в ходе судебных разбирательств активно это отрицал.

Ранее исполком ОНФ Сахалина возглавлял Кирилл Кобяков. Он был уволен 1 декабря 2018 года, сразу после съезда ОНФ в Москве.

Как пишет сахалинское издание, Кобякова не любили в правительстве островного региона и даже устраивали несколько раз в отношении него настоящую травлю в СМИ. Он в последнее время вплотную занимался проблемами сахалинского здравоохранения, а одним из его последних сообщений было подозрение в уклонении от уплаты налогов крупной торговой сети, имеющей самое прямое отношение к депутату Госдумы РФ.

В социальных сетях жители Сахалина негативно отнеслись к новому назначению. Также пишут, что именно Кирилл Кобяков привлек внимание прокуратуры региона к незаконной застройке водоохранной зоны Вавайских озёр.

Местным «фронтовикам» назначение Малашича пришлось не по душе, однако на его кандидатуре настояла Москва.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 года на руководителя исполкома ОНФ Сахалина Кирилла Кобякова было совершено вооруженное нападение в городе Анива. Предположительно из огнестрельного оружия. Кобяков не пострадал. Он известен на Сахалине своим непримиримым отношением к коррупционерам.

Ранее Сахалин был шокирован близким общением еще одного высокопоставленного московского чиновника с фигурантом дела Хорошавина.

В августе 2017 года в ходе визита на острова российский премьер Дмитрий Медведев рыбачил с местным рыбопромышленником Анатолием Осадчим, который признался в даче крупной взятки Александру Хорошавину, пошел на сделку со следствием и был переведен в разряд свидетелей. Однако позднее суд был вынужден изъять из доказательной базы все показания Осадчего, поскольку они не нашли подтверждения. Однако к ответственности за дачу заведомо ложных показаний Осадчего так и не привлекли.

Еще один экс-сопредседатель сахалинского ОНФ и теперь уже экс-генеральный директор Сахалинского морского пароходства Александр Мацук прославился тем, что грубо нарушал права моряков на судах компании. Позже Совет директоров отстранил его от должности.