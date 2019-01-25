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Не пройдет и двух месяцев. Госдеп назвал сроки встречи Трампа с Кимом

Политика

Место встречи не названо

Не пройдет и двух месяцев. Госдеп назвал сроки встречи Трампа с Кимом
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 25 января 2019, 04:36 — REGNUM  Встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в ближайшие 60 дней, заявил глава госдепа Майк Помпео, сообщили в пресс-службе ведомства.

О месте переговоров Помпео не сказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын получил от Трампа письмо, которое было вручено ему заместителем председателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем после его визита в Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын получил новое письмо от американского президента

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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