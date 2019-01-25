Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись

Чикаго, США, , 03:53 — REGNUM Стрелки Часов Судного дня остались на отметке без двух минут до конца света, следует из сообщения «Бюллетеня ученых-атомщиков».

В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» отмечается, что стрелки символических часов до сих пор не отодвинуты назад, потому что велик риск ядерной угрозы, как и угрозы «подрыва демократии» из-за «расширения поля информационной войны» по всему миру.

Комментируя теперешнее положение стрелок, президент «Бюллетеня» Рэйчел Бронсон пояснила, что тревожная ситуация связана, в частности, с российско-американским обострением. Она отметила, что уже нельзя быть спокойным относительно контроля над вооружениями. Бронсон обратила внимание и на проблему экологи.

Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты». До того момента стрелки были дальше от полуночи еще на 30 секунд.

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