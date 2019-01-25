Дом Приднестровья в Москве: площадка диалога и интеграции

Тирасполь, , 03:42 — REGNUM Представительство Приднестровья в Москве станет площадкой для встречи первых лиц ПМР во время их визитов в Москву с проживающими там приднестровцами. Об этом заявила и.о. председателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева, передает ИА REGNUM.

Власти Приднестровья, таким образом смогут «помочь решить их проблемы, оказать юридическую помощь». «Это вопросы гражданства, пенсионного обеспечения, использования материнского капитала, образования, а также здравоохранения», — пояснила Антюфеева.

Кроме того, по ее словам, появилась возможность на этой площадке встречаться с депутатами Госдумы, представителями госвласти РФ, проводить круглые столы, конференции. «Думаю, это большой шаг вперед, заслуга президента и МИДа ПМР», — подытожила она.

В свою очередь замминистра иностранных дел Александр Стецюк заявил в эфире Первого приднестровского телеканала, что речь идет о полноценном загранучреждении МИД ПМР, где будет осуществляться в том числе консульское сопровождение.

Стецюк добавил, что открытие такого центра особенно актуально сейчас, когда власти Молдавии нередко препятствуют визитам российских представителей на территорию ПМР. Многие такие мероприятия теперь можно будет проводить в московском представительстве. «Мероприятия можно делать в режиме двух площадок Тирасполь-Москва», — сказал Александр Стецюк.

Директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков со своей стороны заметил, что «представители органов власти, работая в Москве, убедились, что без наличия Дома Приднестровья в центре России невозможно получать объективную оперативную информацию». «Такой инструмент, как представительство Приднестровья востребован, необходим, и мы надеемся, что до момента признания Приднестровья это представительство будет успешно функционировать», — отметил Широков.

В Москве 22 января открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. Оно займется помощью приднестровцам, проживающим в России, налаживанием российско-приднестровских связей и интеграцией Приднестровья в российское пространство.

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