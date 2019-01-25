Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Грозный, , 03:42 — REGNUM Если бы в Чечне кто-нибудь позволил бы толкнуть украинскую журналистку, то во всем мире был бы широкий общественный резонанс, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя поведение члена украинской делегации в ПАСЕ Борислава Березы, толкнувшего и оскорбившего российскую журналистку Ольгу Скабееву.

«Весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека», — заявил Кадыров.

Он отметил, что когда украинский депутат применил силу в отношение российской журналистки, все молчат, «как будто в рот воды набрали». Кадыров также обратился к украинскому народу и призвал обратить внимания на своих представителей власти, которые ведут Украину к глубокой пропасти.

«И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков», — добавил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Березе следовало бы принести извинения, иначе рано или поздно с российской журналисткой рядом окажется настоящий мужчина, который «в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-подхода с вице-спикером украинской рады Ириной Геращенко на полях заседания ПАСЕ украинский депутат Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

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