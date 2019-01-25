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Сенат отказал Трампу в строительстве стены. «Шатдаун» продолжается

Политика

Законопроекты республиканцев и демократов в сенате не прошли

Вашингтон, 25 января 2019, 03:33 — REGNUM  Сенат США рассмотрел два законопроекта, направленных на прекращение временной приостановки работы правительства и ряда федеральных учреждений. Оба законопроекта, один из которых был предложен республиканцами, а второй — демократами, не прошли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект, предложенный Республиканской партией США, предусматривал выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой, проект Демпартии предполагал принятие бюджета без финансирования строительства пограничной стены. Оба законопроекта не набрали в сенате необходимого количества голосов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп согласен остановить «шатдаун» только, если сенат согласится выделить деньги на строительство стены. Представитель демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что не считает идею Трампа приемлемой.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже больше месяца в США приостановлена работа правительства и ряда федеральных учреждений. Камнем преткновения среди представителей республиканской и демократической партий Соединенных Штатов стало финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп отказывается подписывать бюджет на 2019 финансовый год, пока в него не будет включена статья расходов на строительство пограничной стены.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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