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Каракас приветствует инициативу Мексики и Уругвая о политическом диалоге

Политика

Внутриполитический диалог в Венесуэле можно вести исключительно в рамках Конституции

Каракас, 25 января 2019, 03:20 — REGNUM  Венесуэльское руководство поддержало инициативу Мексики и Уругвая по созданию международной инициативы о диалоге между политическими силами в Венесуэле, сообщил 25 января президент страны Николас Мадуро в Twitter.

По словам Мадуро, внутриполитический диалог в Венесуэле можно вести исключительно в рамках Конституции. Цель — разрешить кризис, сохраняя мир для всех граждан и стабильность в стране.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне выпадов проамериканской оппозиции в Венесуэле Мексика и Уругвай заявили, что будут продолжать контакты с законной властью в Боливарианской республике — с Мадуро и его правительством.

Мексика и Уругвай выступают за то, чтобы в Венесуэле представители политических сил «сели за стол переговоров» и нашли такой способ выхода из кризиса, который не ставил бы жизни людей под угрозу.

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Политический кризис в Венесуэле
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