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Украинский депутат толкнул российскую журнастку Ольгу Скабееву

Политика

И оскорбил ее

Страсбург, Франция, 25 января 2019, 03:17 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Видео произошедшего опубликовал украинский телеканал «112».

Инцидент произошел во время пресс-подхода вице-спикера рады Ирины Геращенко. Скобеева стояла рядом с Геращенко и держала микрофон. В один из моментов ее оттолкнул украинский журналист, а затем оттолкнул ее и Береза. Он загородил собой Геращенко и не давал российской журналистке задавать вопросы. После этого Береза высказал ряд оскорблений в адрес Скабеевой и призвал Россию «отдать Крым».

Стоит отметить, что в прошлом, 2018 году, украинская делегация в ПАСЕ также сорвала интервью Скабеевой. Тогда представители делегации начали выкрикивать лозунги и бросать микрофоны в камеру.

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