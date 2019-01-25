МИД Мексики заявил о поддержке связей с законным правительством Венесуэлы

Мехико, , 02:57 — REGNUM Власти Мексики продолжают тесные контакты с законно избранным правительством Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, заявил замглавы МИД Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес в эфире радиостанции Noticias MVS.

«Мы стараемся создать возможность для того, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли способ решить проблему, не ставящий под угрозу жизни людей», — заявил он.

По его словам, подобной позиции придерживается и Уругвай. При этом Рейес подчеркнул, что Мексика продолжает поддерживать тесные связи с правительством Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента республики. Временным президентом Гуаидо уже признали Соединенные Штаты, Грузия, Албания, а также ряд стран Евросоюза.

Законно избранный президент Боливарианской республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и заявил о разрыве дипотношений с США.

В поддержку Мадуро высказались Боливия, Россия, Иран, Куба, Никарагуа и Турция. В связи с ситуацией в Венесуэле США обратились в ООН с призывом экстренно созвать заседание Совета Безопасности.

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