Путин поддержал Мадуро

Москва, 25 января 2019, 01:59 — REGNUM Поддержку выразил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Телефонные переговоры между главами государств состоялись 24 января.
«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», — сообщили в пресс-службе.
Российский лидер отметил, что вмешивающиеся в политическую жизнь Боливарианской республики силы «грубо попирают основополагающие нормы международного права». Венесуэльцы, подчеркнул он, сами преодолеют внутриполитический кризис, и это возможно только «путем мирного диалога».
«Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию РФ», — отметили в Кремле.
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Напомним, в Венесуэле продолжаются спровоцированные прозападной оппозицией беспорядки. Вашингтон, а вслед за ним и подконтрольные ему государства, в том числе в Америке, заявляют, что Мадуро вовсе не президент.
Мадуро в ответ на эти заявления объявил о закрытии венесуэльской дипмиссии в США и разорвал с Вашингтоном дипломатические отношения. Венесуэльская оппозиция в лице ее лидера Хуана Гуаидо ведет себя так, будто выборы президента были нелегитимны и будто «народ» на ее стороне.
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