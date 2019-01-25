В Госдуме назвали резолюцию ПАСЕ «мягкой»

Москва, , 01:40 — REGNUM Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинской провокации в Керченском проливе показала истинное отношение Европы к заявлениям украинских политиков, заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик «Российской газете».

Он рассказал, что на своем выступлении в ПАСЕ член украинской делегации Алексей Гончаренко призвал перестать апеллировать к «какому-то праву, к бумажкам, к вечным договоренностям». По мнению Белика, такие заявления в стенах организации, отвечающей за соблюдение международных договоров, выглядят странно.

«Ради красивого словца украинские политики не в первый раз делают заявления, противоречащие здравому смыслу», — добавил он.

Белик подчеркнул, что резолюция, принятая ПАСЕ, является достаточно мягкой и, например, не называет задержанных украинских военных и сотрудников СБУ военнопленными, как того требовала украинская сторона.

«Несмотря на зависимость ПАСЕ от позиции США, даже там понимают, что «война» идет только в голове украинских политиков и дипломатов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января ПАСЕ приняло резолюцию по украинской провокации в Керченском проливе. В этой резолюции содержатся требования освободить задержанных российскими пограничниками украинских моряков и сотрудников СБУ, а также рекомендации по отправке наблюдателей в район Керченского пролива.

В Совфеде РФ уже назвали эту резолюцию «антироссийской», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) окрестил ее «заказной».

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