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Мадуро: Решил закрыть в США все наши консульства

Политика

Президент Венесуэлы Мадуро не уйдет

Каракас, 25 января 2019, 01:30 — REGNUM  Решение закрыть все консульства Венесуэлы на территории Соединенных Штатов принял президент Боливарианской республики Николас Мадуро, говорится в его Twitter.

Президент Венесуэлы Мадуро с трибуны Верховного суда заявил, что не уйдет со своего поста и никогда не откажетмя от обязательств перед родиной.

Напомним, Вашингтон оказывает давление на Мадуро через оппозицию, организовавшую протесты в стране, где народ якобы не доволен итогами президентских выборов.

Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Вашингтоном и обязал американских дипломатов уехать из Венесуэлы в течение трех дней. Он назвал американское вмешательство в дела Каракаса попыткой переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Венесуэлы в США объявило 24 января, что прием граждан прекращен.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах больше не принимает граждан

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