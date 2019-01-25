Мадуро: Решил закрыть в США все наши консульства

Каракас, , 01:30 — REGNUM Решение закрыть все консульства Венесуэлы на территории Соединенных Штатов принял президент Боливарианской республики Николас Мадуро, говорится в его Twitter.

Президент Венесуэлы Мадуро с трибуны Верховного суда заявил, что не уйдет со своего поста и никогда не откажетмя от обязательств перед родиной.

Напомним, Вашингтон оказывает давление на Мадуро через оппозицию, организовавшую протесты в стране, где народ якобы не доволен итогами президентских выборов.

Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Вашингтоном и обязал американских дипломатов уехать из Венесуэлы в течение трех дней. Он назвал американское вмешательство в дела Каракаса попыткой переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Венесуэлы в США объявило 24 января, что прием граждан прекращен.

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