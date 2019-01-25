Очевидцы пожара в Балашихе: дом трясло

Балашиха, Московская область, , 01:17 — REGNUM Жители дома в городе Балашихе (Московская область), в котором 24 января произошел пожар, поделились своими ощущениями в первый момент ЧП, передает «Пятый канал».

«Мы сидели за столом. Тут грохот, все зашаталось, а потом что-то еще на дорогу упало, — сообщил очевидец. — Получается, сотрясение пошло, напряжение по зданию».

Уточняется, что из одного из окон дома выпала оконная рама. В доме был хлопок, от которого и выбило стекла и раму.

Напомним, в Балашихе в микрорайоне Янтарный в 20:37 мск вспыхнул пожар в жилом доме №20 на улице Кольцевой. Возгорание было ликвидировано в 22:19 мск. В результате ЧП погибли два человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщения о гибели людей начата доследственная проверка. Известно, что возгорание произошло после двух хлопков, которые, в свою очередь, раздались во время проведения ремонтных работ с использованием баллонов с газом.

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