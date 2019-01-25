Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана из-за памятника Авакяна

Баку, , 00:42 — REGNUM Официальный Баку направил Тбилиси ноту протеста в связи с установкой бюста Михаила Авакяна в населенном армянами селе Бугашен Грузии. Азербайджанская сторона утверждает, что Авакян участвовал в оккупации азербайджанских земель и военных действиях против Азербайджана.

«Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему предъявили требование незамедлительно урегулировать этот вопрос, — цитирует пресс-секретаря МИД Азербайджана azatutyunam.

По словам представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства, произошедшее не соответствует духу двусторонних стратегических отношений.

По словам чиновника, посол Азербайджана в Грузии также провел встречи с представителями Тбилиси и передал недовольство официального Баку.

Бюст был открыт в конце прошлой недели, на торжественной церемонии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян, дипломаты посольства, а также представители местного правительства.