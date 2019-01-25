Компания из Армении попала под санкции США против Ирана

Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Минфин США расширил санкционный список в отношении Ирана, включив в него грузовую авиакомпанию Qeshm Fars Air и торгового представителя иранской Mahan Air в Армении, сообщает РБК со ссылкой на сайт американского Минфина.

Согласно сообщению, управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции в отношении двух компаний, связанных с Ираном, а также двух проиранских формирований в Сирии. Кроме того, в черный список были добавлены два самолета Boeing 747.

Речь идет об армянской компании Flight Travel LLC, которая является торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air в Ереване. Mahan Air уже находится под санкциями США. Эта компания обеспечивает доставку людей и вооружений на территорию Сирии, говорится в сообщении.

«Flight Travel LLC отказалась прислушиваться к предупреждениям о риске воздействия санкций из-за коммерческой поддержки Mahan Air, и теперь это третья компания, внесенная в санкционный список за то, что она действовала от имени Mahan Air», — сообщил Минфин. Ранее в июле OFAC внесла в список торгового представителя Mahan Air в Малайзии, а в сентябре 2018 года — представителя Mahan Air в Таиланде.

Организации, занесенные в санкционный список Минфина США, лишаются доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов должны быть заморожены.