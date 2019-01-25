Выборы на Украине: «Порошенко не имеет надёжной поддержки на местах»

Москва, , 00:21 — REGNUM Томос об автокефалии «православной церкви Украины» нужен президенту Украины Петру Порошенко как инструмент для прикрытия крупных фальсификаций на грядущих выборах главы государства. Об этом 24 января заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Цель Порошенко (в истории с церковным расколом) не в том, чтобы получить большую поддержку электората. Эта операция — прикрытие предстоящей фальсификации результатов выборов. Она будет в первом туре, и задача Порошенко как раз и состоит в том, чтобы через информационную атаку на избирателя в отношении томоса всё-таки легитимировать этот процесс фальсификаций», — заявил Килинкаров.

«Он не просто должен войти во второй тур, он должен получить больше голосов, чем Тимошенко, или хотя бы приблизиться к ней, чтобы легитимировать результаты выборов второго тура», — подчеркнул он.

Однако многое в этом сценарии зависит от того, сможет ли Порошенко консолидировать региональные элиты, которые «и будут делать эти выборы на местах».

«Если они сегодня заявляют о поддержке Порошенко, это вовсе не означает, что так же будет до конца всего цикла выборов. Ситуация может измениться, и поверьте, эти люди очень легко переметнутся в совершенно другой лагерь», — отметил Килинкаров.

«У Порошенко самое слабое место — отсутствие команды. Он и пришёл на выборы без команды, и за четыре года так и не сформировал команду. Если сегодня его оппонентов спросить, кто команда Порошенко… то по Януковичу было всё понятно, по Тимошенко всё понятно — у неё тоже есть команда. У Порошенко такой команды нет. Он в этом плане очень уязвимый человек», — указал он.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Лидером опросов в настоящее время остаётся кандидат в президенты Юлия Тимошенко.