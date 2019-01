США поддержали Пашиняна в строительстве процветающего будущего для Армении

Ереван, , 00:13 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем микроблоге в Twitter сделал запись о состоявшемся накануне телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вчера я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием на должности и поприветствовать армянский народ в связи с состоявшимися в декабре свободными и честными парламентскими выборами. США поддерживают его усилия по построению процветающего будущего для Армении», — написал Болтон.

I called Prime Minister Pashinyan of Armenia yesterday to congratulate him on his re-appointment and applaud the Armenian people on free and fair elections in December. The U.S. supports his efforts to secure a prosperous future for Armenia.