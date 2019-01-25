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США поддержали Пашиняна в строительстве процветающего будущего для Армении

Политика

Советник президента США Дональда Трампа посетил Армению в октябре прошлого года, сделав при этом ряд скандальных заявлений, которые позже МИД России расценило как вмешательство во внутренние дела Армении

США поддержали Пашиняна в строительстве процветающего будущего для Армении
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и Джон Болтон на встрече в Ереване

Ереван, 25 января 2019, 00:13 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем микроблоге в Twitter сделал запись о состоявшемся накануне телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вчера я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием на должности и поприветствовать армянский народ в связи с состоявшимися в декабре свободными и честными парламентскими выборами. США поддерживают его усилия по построению процветающего будущего для Армении», — написал Болтон.

23 января премьер Армении Никол Пашинян также сообщил о телефонном разговоре, сделав запись на своей странице в Facebook. Пашинян пояснил, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. Он особо подчеркнул, что карабахский вопрос не затрагивался.

Советник президента США Дональда Трампа посетил Армению в октябре прошлого года, сделав при этом ряд скандальных заявлений, которые позже МИД России расценило как вмешательство во внутренние дела Армении.

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