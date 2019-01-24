Парламент Греции отложил голосование по соглашению с Македонией

Афины , , 23:59 — REGNUM Греческий парламент отложил голосование по вопросу соглашения с Македонией после трех дней жарких дебатов по его поводу, 24 января передает агентство Reuters.

За три дня парламентарии не смогли выработать единую позицию по сделке с Македонией. Среди депутатов есть как абсолютные противники сделки, так и те, кто настаивает на изменении соглашения.

«У нас беспрецедентно большое количество депутатов, которые хотят выступить», — сообщил журналистам спикер парламента Греции Никос Вутсис.

Одновременно с заседанием парламента на улицах Афин прошло несколько акций протеста — многих граждан Греции не устраивает, что после переименования северный сосед сохранит в названии слово «Македония», а также наименование языка и этноса.

«Мы чувствуем, что нас предали. Большинство греков не хотят этой сделки, но политики предают нас», — охарактеризовал настроения протестующих 47-летний участник уличных акций Зографос Стасакопулос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 января активисты Коммунистической партии Греции вывесили два огромных баннера с осуждением соглашения с Македонией прямо на афинском Акрополе. Также протестующие перекрыли пограничный переход Эвзон на севере Греции.

Греческо-македонское соглашение, которое должно прервать 28 лет политических и дипломатических споров между соседними странами, уже ратифицировано правительством и парламентом Македонии.

По соглашению бывшая югославская республика будет переименована в «Северную Македонию», а Греция прекратит препятствовать попыткам вступления республики в НАТО и ЕС.

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