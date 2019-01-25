Выборы на Украине: «Борьба за третье место определит судьбу Порошенко»

Москва, , 00:34 — REGNUM Борьба за третье место на выборах президента Украины станет, вероятно, определяющей для их результатов. Об этом 24 января заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Очень важно будет, кто займёт третье место. Это важнейший вопрос, потому что кандидат номер три может существенно повлиять на итоги второго тура», — заявил Килинкаров.

По его мнению, занявший третье место кандидат не только важен с точки зрения передачи голосов потенциальному победителю второго тура, но и возможной дискредитацией одного из кандидатов на фоне фальсификаций на выборах.

«Давайте теоретически представим, что третьим избирается Зеленский или Бойко. Он выходит в публичную сферу и говорит о том, что в ходе избирательной кампании первого тура действующий президент сфальсифицировал результаты выборов, не допустил моего участия во втором. Как это всё будет влиять? Если будет серьёзная информационная атака на одного из кандидатов публично через кандидата номер три, это существенно повлияет на результаты выборов в целом», — уверен Килинкаров.

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Центризбирком Украины зарегистрировал уже 12 кандидатов на высший государственный пост. В настоящее время Юлия Тимошенко, согласно опросам, имеет наибольшую поддержку избирателей. Однако разрыв между ними не превышает статистической погрешности.

Среди кандидатов также фигурируют лидер Радикальной партии Олег Ляшко, бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, мэр Львова Андрей Садовый. Действующий президент Украины Пётр Порошенко объявит об участии в выборах 2 февраля.