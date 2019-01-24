Метро в Петербурге должна строить подконтрольная городу компания — Беглов

Санкт-Петербург, , 23:38 — REGNUM Метро в Петербурге должна строить петербургская компания, которой владеет город. Такую позицию высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» вечером 24 января, комментируя ситуацию вокруг разрыва нескольких госконтрактов между Смольным и ОАО «Метрострой».

По его словам, только такая компания сможет отвечать за развитие петербургского метрополитена.

«Все остальные акционерные и другие общества — может быть и хорошо, но показали свою неэффективность. Город взял кредиты, залез в долги — а результат какой? Те станции, которые должны были быть введены в прошлом, позапрошлом годах — они не введены», — напомнил Беглов.

Он отметил, что город делает всё, чтобы в этом году ввести еще три станции Фрунзенского радиуса, срок ввода которых перенесен с декабря 2018 года на май 2019-го.

«Мы сейчас ставим перед собой очень амбициозную задачу, чтобы наши горожане могли добираться до метро не больше 15−20 минут. Непростая задача, но я уверен, что мы с ней справимся. Не завтра, но послезавтра наверное точно справимся с ней», — сказал Александр Беглов.

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Глава города также рассказал, что самый сложный момент за время его работы на посту врио губернатора — ситуация с «Метростроем», когда за три дня до нового года порядка 300 рабочих объявили забастовку в связи с длительными невыплатами зарплаты. Потом выяснилось, что зарплата длительное время задержана 6,5 тыс. рабочих.

«Для нас это было испытание», — признал Беглов. Он подчеркнул, что Смольному пришлось привлечь множество организаций и структур власти, в том числе тех, которые не подчиняются городу, чтобы выплатить людям зарплату.

Александр Беглов рассказал, что потребовал от руководства «Метростроя» срочно найти порядка 15 млн рублей, «хоть из своего кармана», чтобы погасить часть долгов рабочим.

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«Не надо бояться людей, надо решать их вопросы», — резюмировал врио губернатора, добавив, что пустые обещания людям не нужны.

Напомним, Смольный 21 января заявил, что в одностороннем порядке прекращает отношения с «Метростроем», который был генподрядчиком по строительству городской подземки. Уведомления о расторжении трех госконтрактов уже направлены в адрес компании, четвертый контракт пока остается в силе. Начался поиск новых подрядчиков для достройки начатых объектов метро.

В свою очередь, «Метрострой» заявил, что в создавшейся ситуации виноват заказчик, сообщил, что будет оспаривать разрыв контрактов в суде, и предупредил, что остановка работы под землей может привести к самым тяжелым последствиям.

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