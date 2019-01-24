«Без транзита газа Украины не будет»: Когда Киев «созреет» для примирения?

Москва, , 23:58 — REGNUM Без тесного экономического взаимодействия с Россией у Украины не будет перспектив, а потому Киев неизбежно пойдёт на восстановление отношений с Москвой. Об этом 24 января заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы сегодня в катастрофическом положении! Потеряем транзит через Украину — всё, Украины почти что нет. Но Украина интересна, если в ней нормальная власть. Мы имеем уникальную вещь, которая даёт нам определённые перспективы в отношениях с Россией. У нас хранилища газа, которые позволяют обеспечить стабильные поставки как на Украину, так и в Европу. В данном случае с Украиной можно работать, но только не с той властью, которая сейчас», — заявил Олейник.

По его мнению, экономическая логика неизбежно соединит интересы как элит, так и населения Украины по вопросу необходимости восстановления отношений с Россией. Однако чтобы добиться этого, стране понадобится лидер с огромной политической волей.

«Я стою на позиции, что необходимо, чтобы после инаугурации такой президент приехал в Донецк и Луганск и предложил общенациональный стол примирения», — указал он.

Помимо прочего, такой шаг неизбежно потребует повторных выборов главы государства.

«Если не участвует Донбасс, если не участвуют те, кто проживают и работают в России, за пределами страны, в Европе. Скажите, пожалуйста, а что, они должны признавать этого президента? А какой уровень его легитимности? Нормальный президент рано или поздно скажет: повторные выборы и участие в парламентских выборах и Донбасса, и тех, кто проживает и работает вне страны», — полагает Олейник.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. 22 января о своём участии в выборах заявила Юлия Тимошенко, которая, согласно опросам, имеет наибольшую поддержку избирателей. Всего Центризбирком Украины зарегистрировал 12 кандидатов на высший государственный пост. В их числе шоумен и актёр Владимир Зеленский, который, по оценкам некоторых экспертов, имеет большие шансы на победу.