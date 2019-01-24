Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оставил открытым вопрос о своем участии в выборах губернатора Северной столицы в сентябре 2019 года. Это следует из телеинтервью каналу «78», которое он дал вечером 24 января. Это первое заявление Беглова на тему предстоящих выборов.

«На этот вопрос мне, прежде всего, нужно ответить самому себе — смогу ли я найти решения, чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом. Это первое. А второе: получится ли у меня завоевать доверие горожан? Время покажет», — сказал Александр Беглов.

«Но я могу сказать, что независимо от того, какую должность я буду занимать, тли на каких предприятиях я буду работать, я всегда буду работать на развитие города. Я этот город люблю, я с ним останусь до конца», — добавил действующий глава города.

Напомним, 3 октября 2018 года Александр Беглов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга после отставки Георгия Полтавченко. Владимир Путин при назначении Беглова предложил ему самостоятельно определиться относительно участия в выборах губернатора Петербурга