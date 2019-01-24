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Папа Римский «молится за народ Венесуэлы»

Политика

Понтифик находится в Панаме

Ватикан, 24 января 2019, 22:23 — REGNUM  Папа Римский Франциск «молится за жертв и народ Венесуэлы» и внимательно следит за происходящим в стране, 24 января передает агентство Associated Press.

«Святой Престол поддерживает все усилия, которые помогают спасти население от дальнейших страданий», — говорится в заявлении Ватикана.

Папа римский в настоящий момент находится с визитом в Панаме, где принимает участие в XXXIV католическом форуме «Всемирный день молодежи».

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Политический кризис в Венесуэле
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