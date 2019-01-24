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Госдеп США обещает $20 млн «помощи» Венесуэле без Мадуро

Политика

«Режим бывшего президента Николаса Мадуро нелегитимен»

Вашингтон, 24 января 2019, 22:14 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео пообещал выделение $20 млн «гуманитарной помощи» Венесуэле после обрушения «режима Мадуро», 24 января передает агентство Reuters.

«Режим бывшего президента Николаса Мадуро нелегитимен. Его режим морально обанкротился, он экономически некомпетентен и глубоко коррумпирован. И он абсолютно недемократичен», — заявил глава Госдепартамента США в совете «Организации Американских государств» (ОАГ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео призвал страны ОАГ отказаться от поддержки «ныне несуществующего режима Мадуро» и поддержать «временного президента» Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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