Помпео требует от стран ОАГ признать Гуайдо главой Венесуэлы

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от стран — членов «Организации американских государств» (ОАГ) признать новым главой Венесуэлы Хуана Гуайдо, 24 января передает агентство Reuters.

«Тирания ныне несуществующего режима Мадуро слишком долго душила страну и ее граждан. Все государства — члены (ОАГ)… теперь должны признать временного президента», — заявил Помпео на заседании Постоянного совета ОАГ.

Часть стран — членов ОАГ, в том числе Канада, Бразилия, Перу, Чили, Колумбия и Аргентина, признали Гуайдо временным главой государства. Другие страны ОАГ, в том числе Мексика, Сальвадор и Никарагуа, не стали поддерживать Гуайдо или выразили прямую поддержку Николасу Мадуро.

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