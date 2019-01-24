Об актуальности наказания за фейки в Госдуме договорились в первом чтении

Москва, , 21:47 — REGNUM Доработка законопроектов о наказании за сетевые фейки и оскорбление государственных символов необходима — единогласны представители всех фракций Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Государственная дума поддержала в первом чтении два пакета законопроектов. Первый пакет определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, еще один пакет предполагает санкции за распространение фейков.

Дискуссию среди депутатов вызвала широкая трактовка предлагаемых норм, предлагаемыми пакетами инициатив.

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Актуальность инициативы отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по мнению парламентария давно пора остановить распространение ложной информации в интернете.

«Мне вообще непонятно, почему началась возня возле этих законов. Не хватает у нас этого потенциала хорошей агитации. Давайте покажем в нашем зале все оскорбления в адрес президента, премьер-министра, депутата и сенатора, какая наглая нецензурная брань по всей стране. Мы так охаивали царя, чем кончилось? Так охаивали КПСС, чем кончилось? Вы, что, не понимаете, что это защита страны нашей? Многие, может быть, и не слышали эти слова, центральные каналы-то их не передают. Я предлагаю перед обсуждением показать, как по стране, так сказать, какие слова употребляют, так сказать. Слово «вор» это самое лёгкое, остальное всё нецензурная брань тюремной лексики. Второе. Остановить ложную информацию в интернете. В городах Приморья сколько детей вывели на улицы, с магазинов, то есть постоянно ложная информация, заминирование, то есть вызывают панику в стране. И вы хотите, чтобы этого не было запрета, пусть поливают грязью. Фальшивые сайты банковские, люди начинают думать, что это банки, вкладывают деньги… «, — отметил Жириновский.

Вместе с тем он считает, что «обязательно надо принять закон, который бы предохранял вырастание нового поколения наших граждан в ненависти в собственном государстве, они должны гордиться собственной страной. Топчут русский флаг, не встают под гимн России. Понимаете, это же не шутка. Понимаете? И нам показывают каждый день, дети растут, а, русский флаг, можно топтать, русское посольство, закидали помидорами тухлыми. Этого нельзя допускать».

В свою очередь член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко («Единая Россия») в своем выступлении привел более веские и конкретные аргументы в пользу законопроекта:

«В последнее время мы часто сталкиваемся с осознанным вбросом ложной информации, я прошу зафиксировать это, ложной информации, в первую очередь в социальных сетях и различных мессенджерах. Главная цель — это посеять панику, население буквально терроризируется, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций. И цель ещё — создать неразбериху и помешать соответствующим службам работать нормально в зонах ЧС. Кстати, зафиксирован целый ряд случаев, когда массовые фейковые атаки шли на нас из Украины и Грузии, и это, действительно, так, и это правда. И не «что-то где-то когда-то может быть произойдёт», это происходит здесь и сейчас.

Самый последний пример буквально в начале этой недели, в понедельник. Мэрия Магнитогорска сбилась с ног, опровергая очевидные вбросы, причём массированные фэйковые о том, что заминирована школа, торговый центр и так далее, и так далее. Эти сообщения распространялись через сообщество «Чёрное&Белое.Магнитогорск"/ВКонтакте, на которое подписано, на секундочку, 180 тысяч пользователей. Это не «когда-то и что-то».

Также Евгений Ревенко вспомнил скандальную историю о якобы 300 и более погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день трагедии украинский пранкер Евгений Вальнов обзванивал кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и сообщал о необходимости зарезервировать побольше мешков и помещений для хранения трупов, распространяя информацию о не менее, чем 300 погибших в при пожаре в «Зимней вишне».

«А потом это всё подхватывали отдельные блогеры, и пошла волна паники. Это было настоящее глумление», — подчеркнул Евгений Ревенко.

Он призвал к мгновенной реакции на современные вызовы.

«И при сегодняшней жизни, и при сегодняшней скорости распространения информации всё так устроено, что реагировать надо мгновенно. Промедление может стоить нам очень и очень дорого, особенно когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому авторы предлагают нам дать в руки инструмент. Но кому инструмент? Уважаемые коллеги, только Генеральному прокурору и его заместителям, никакого расширения», — отметил парламентарий.

Коллегу по фракции поддержала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, отметив ту составляющую законопроекта, которая посвящена оскорблению чести и достоинства граждан РФ, госсимволов, и подчеркнув, что инициатива не предполагает наказания за конструктивную и корректную критику государственной власти или деятельность отдельных ее представителей.

«Я изучила весь набор претензий к законопроекту, но большинство из них ведь ничего не имеют общего с инициативой, и даже сегодня, когда мои коллеги выступали, они тоже говорили, прямо скажем, совсем не о том, что является предметом концепции этого законопроекта», — высказалась с трибуны Государственной думы Ольга Баталина.

Инициатива не направлена на подавление критики, подчеркнула законодатель.

«Ну, посмотрите, вот чего точно нет в законе из того, что к нему сегодня усиленно пытаются приклеить? Законопроект не направлен на подавление критики. Я просто прямо выписала специально из интервью и из выступлений наших оппонентов. Ведь цель критики, вы справедливо, кстати, об этом в зале говорили, цель критики — объективно показать, указать на проблемы. Для чего? Для того чтобы их решить. Но грань между критикой и оскорблениями колоссальная, и как только критика превращается в оскорбления, никакого диалога нет, и никакой цели решить проблемы, о которых человек говорит, тоже нет», — указала Баталина.

«Чего ещё нет в законопроекте? В законопроекте нет ограничения свободы слова. Свобода слова в обществе — это не свобода оскорблений, это свобода мнений и высказываний. И у нас нет в Российской Федерации никакого закона о тотальной слежке за гражданами, о чём тоже сегодня говорили коллеги с этой трибуны в Думе. Вот это точно лживое утверждение. Где вы видели закон о тотальной слежке за гражданами в Российской Федерации?» — говорит она.

«Нет в законе преследования критических высказываний о власти. Рассказы о том, а это тоже звучит, что теперь после принятия закона нельзя будет публиковать расследования, информацию о нарушениях на выборах и прочее, ничем как досужими домыслами назвать нельзя», — подчеркнула депутат.

Законопроект не направлен на защиту конкретных представителей власти, заверила Баталина.

«Когда вы не согласны с действием конкретного депутата или чиновника и критикуете его, речь не идёт об обществе, государстве и органах, исполняющих государственную власть как институтах. Действия конкретного человека, разумеется, могут вызывать критику», — согласна депутат Госдумы.

Более того, деятельность органов в целом может вызывать критику, но законопроект не об этом, а об оскорблениях, обратила внимание парламентарий.

«Мы каждый хотим к себе уважительного отношения. Может ли общество, в котором есть такой серьёзный запрос на уважение друг друга, одновременно не уважать общество в целом и оскорблять его, оскорблять государство, частью которого мы являемся, оскорблять Конституцию, государственные символы этого государства? Можем ли мы тогда рассчитывать на то, что в таком обществе будет уважение к личности? И потом, вы знаете, вот такая допустимость и вседозволенность в отношении оскорблений, она ведь имеет очень серьёзные социальные последствия. Потому что в конечном счёте, когда в обществе нет доверия к государству, государственным органам, которые исполняют жизненно важные задачи для каждого гражданина нашей страны, нет доверия к государственным органам, которые принимают законодательство, значит, нет потом, в последствии, доверия и к законам, и к решениям, которые принимают эти государственные органы, а значит, возможно и неисполнение ни законов, ни норм морали, ни общественных правил, а это очень опасно, коллеги», — подчеркнула Баталина.

В целом — но только в целом — с концепцией законопроектов согласились и оппозиционные фракции — «Справедливая Россия» и КПРФ. Хотя, соглашаясь с актуальностью законопроектов, как это свойственно, заявить об их поддержке пока воздержались, озвучив ряд своих претензий.

«То, что мы делегируем прокуратуре, возможно, это только первый шаг. Нужно будет делать второй и третий. И я здесь с Евгением Ревенко совершенно согласен, что надо отрабатывать и отрабатывать быстро, промедление здесь просто недопустимо. Поэтому по 13-му вопросу мы поддерживаем, как и по остальным, хотя фракция несколько разделилась», — отметил в своем выступлении член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак («Справедливая Россия»).

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) озвучил позицию своих однопартийцев следующим образом:

«Что такое «неприличные формы» — совершенно не ясно. Ведь у нас статья о мелком хулиганстве предполагает ответственность за нецензурную брань, а вот неприличная форма — не ясно. Я должен сказать, что у нас вообще-то очень редко в интернете власть в приличной форме критикуют, а неприличные формы, к сожалению, иногда и на трибуне Госдумы звучат. Это не может влечь какую-то административную ответственность, больше — моральную».

Присутствовавший на обсуждении полномочный представитель правительства Александр Синенко подчеркнул, что правительство РФ поддерживает предложенные к рассмотрению законопроекты.

«Высказанные замечания, на наш взгляд, могут быть устранены ко второму чтению… Информация является уникальным результатом деятельности человеческого общества, и она имеет свои характеристики. Важнейшей характеристикой информации является, конечно же, ее, прежде всего, достоверность. Достоверность принято понимать, как соответствие именно реальным фактам», — подчеркнул Александр Синенко.

«И я напоминаю, что у журналистов есть такое правило, что каждый имеет право на интерпретацию фактов, но никто не имеет права на собственные факты. Вот тот поток ложных новостей, я не очень люблю слово «фейк», а именно ложные недостоверные сведения, они и фактически делают вот этот фон, обратите внимание, в результате которого подрывается доверие даже к достоверным сведениям. И вот, на мой взгляд, именно в этом и состоит наибольшая угроза, когда общество перестает вообще доверять средствам массовой информации, мне кажется, что это наибольшая угроза и обществу и государству», — завершил свое выступление полномочный представитель правительства в Госдуме.

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